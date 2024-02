La Lazio va a vincere per 2-0 sul campo del Torino (prima sconfitta del 2024 per i granata) nel recupero della partita di campionato che i biancocelesti non avevano potuto giocare per gli impegni della Supercoppa a Riad.

Il match di questa sera si è deciso nella ripresa, con le reti Guendouzi e Cataldi. La Lazio ha poi chiuso in 10 per l'espulsione al 34' st di Gila per doppia ammonizione.



