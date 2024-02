Nebbia in A26, cinque diversi incidenti con 19 veicoli coinvolti

Una serie di tamponamenti a catena si è verificata stamani sull'A26 Genova-Gravellona Toce in direzione nord tra Alessandria e Casale Monferrato. Il bilancio definitivo, a emergenza conclusa, è di 19 veicoli coinvolti, di cui quattro mezzi pesanti, in cinque diversi incidenti, compresi in circa un chilometro (dal 69+700 a poco dopo il 71). Come riferito dalla polizia stradale di Casale Sud, cinque i feriti, fortunatamente non gravi. Si sono verificate anche piccole perdite di carburante da alcuni serbatoi, ma senza criticità, risolte con l'intervento di due squadre di vigili del fuoco.

Causa principale la fitta nebbia: la temporanea chiusura dell'autostrada - riaperta dopo diverse ore - è stata decisa già dalla diramazione Predosa-Bettole, proprio per evitare il concentrarsi degli automobilisti e agevolare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Al momento degli incidenti infatti lungo il tratto interessato erano segnalati visibilità ridotta e limite di velocità di 50 chilometri orari. Impegnati i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

