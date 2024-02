È morto Pasquale Loiacono, storico delegato Fiom di Mirafiori

È morto improvvisamente Pasquale Loiacono, storico delegato Fiom delle Carrozzerie di Mirafiori Torinese ma di origine calabrese, 59 anni, entra a lavorare nel 1987 in Fiat come operaio e nel 1997 viene eletto dalle lavoratrici e dai lavoratori delegato della Fiom Cgil. Loiacono - ricorda la Fiom torinese - ha passato tutta la sua vita impegnandosi per i diritti e il salario delle lavoratrici e dei lavoratori nonché per la salute e sicurezza nel lavoro. Era un profondo conoscitore dell'organizzazione del lavoro, sempre impegnato nello studio della metrica della catena di montaggio per intervenire ogni qual volta c'erano delle difficoltà sul lavoro dovute ai forti ritmi produttivi. Protagonista e promotore del comitato per il no al referendum di Mirafiori è stato, insieme alle altre delegate e delegati Fiom, fondamentale nel mantenere l'organizzazione attiva all'interno della Fiat, fino alla sentenza in Corte Costituzionale che ha sancito il rientro della Fiom nel gruppo Fiat. Nonostante fosse da poco in pensione Loiacono è stato al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori durante l'ultimo sciopero per difendere lo stabilimento e richiedere nuove produzioni in grado di far cessare la cassa integrazione.

Edi Lazzi, segretario generale della Fiom, lo saluta a nome di tutte le lavoratrici e i lavoratori: "non ci sono parole per esprimerti la nostra gratitudine. Sei stato un militante straordinario, generoso, onesto, combattivo. Hai sempre messo al primo posto coloro che rappresentavi, per noi rimarrai un esempio da seguire. Ti vogliamo bene Pasquale".



