Calcio: Kabic si presenta, 'il Toro è un sogno'

"Due anni fa ero triste perché ero stato vicino al Toro ma non se ne fece nulla, ora realizzo un sogno: sono davvero felice": così Uros Kabic, serbo classe 2004, si presenta ai suoi nuovi tifosi. "Ho già parlato con Vanja (Milinkovic-Savic, ndr) e mi aiuterà molto - dice il talento prelevato dalla Stella Rossa e arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport, a Torino, per sottoporsi alle visite mediche prima di unirsi al gruppo di Juric - io gioco esterno destro e mi piace dribblare e rientrare sul sinistro per calciare. Numero di maglia? Ho scelto il 17, mi piacciono sia l'1 che il 7".



