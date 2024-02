La polizia di Novara arresta un giovane con 112 dosi di cocaina

La polizia di Novara ha arrestato nei giorni scorsi un giovane di 22 anni con 112 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 87,7 grammi. Si tratta di una persona di origine albanese, domiciliata a Galliate (Novara). Il giovane è stato notato dagli agenti nel corso di un servizio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Era uscito di casa e in auto era arrivato in un parcheggio, dove si era prima guardato attorno poi aveva iniziato a caricare dei piccoli involucri su di una seconda auto. È stato quindi perquisito e gli sono state trovate le 112 dosi di droga rinchiuse in piccoli contenitori di piccole caramelle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA