"Per noi è un test importante, ma non è uno snodo decisivo: bisogna fare un passo alla volta": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida scudetto di domani contro i nerazzurri a San Siro.

"Sappiamo la forza dell'Inter, ma noi stiamo molto bene - dice nella conferenza stampa di vigilia - ed è solo una tappa perché poi ce ne saranno altre: noi dovremo fare ancora molti punti per il nostro obiettivo, che è la Champions".



