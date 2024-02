Inzaghi, 'non sarà io contro Allegri ma Inter-Juve'

"Allegri ha vinto tanto, è un vincente, esperto, pratico. A me piace molto come allenatore e quest'anno ho visto una ottima Juventus. Serviva una super squadra per tenere il passo dell'Inter e la Juve si sta dimostrando tale. E non penso sia una sfida Inzaghi-Allegri, ma Inter-Juve: i protagonisti sono i giocatori che vanno in campo".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Sicuramente è un vantaggio giocare una partita a settimana, è inutile negarlo, ma penso che sia anche inutile parlarne. Sappiamo che è così, noi chiaramente siamo contenti del nostro percorso in Champions e continuiamo sulla nostra strada, preparando le partite nel migliore dei modi e sapendo che a gennaio abbiamo avuto cinque partite in ventidue giorni, così come che a febbraio avremo un mese molto impegnativo".



