I legali Margherita Agnelli, inammissibile il ricorso degli Elkann

"La suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli Elkann in quanto carente dei presupposti giuridici per la sua proposizione". E' quanto precisano, in una nota, fonti legali vicine a Margherita Agnelli in merito al provvedimento di ieri con al centro il procedimento in corso davanti al Tribunale di Torino e sospeso alcuni mesi fa in attesa delle sentenze delle autorità giudiziarie svizzere.

"La stessa Corte ha affermato, accogliendo il ricorso proposto da Margherita Agnelli e dai suoi figli de Pahlen - prosegue la nota - che la giurisdizione del giudice italiano sulla successione di Marella Caracciolo in esame ai giudici torinesi è pienamente sussistente".

Gli ermellini hanno infatti stabilito che "'è certo che l'attrice Margherita Agnelli in de Pahlen poteva citare avanti il giudice italiano i convenuti fratelli Elkann, cittadini italiani, per proporre le sue domande relative alla successione del padre e della madre, cittadini italiani e le sue domande relative all'accordo transattivo sull'eredità del padre". Ciò "a fronte della previsione dell'art. 17 co. 3 della Convenzione italo-svizzera del 22 luglio 1868 che individua la competenza giurisdizionale del giudice italiano per le controversie relative all'eredità di Marella Agnelli".

Come sottolineano le stesse fonti legali vicino alla figlia dell'Avvocato, "posta l'indubbia competenza dei giudici italiani, l'ordinanza del Tribunale di Torino è stata annullata.

Nella verifica che tali giudici saranno chiamati ad effettuare si dovrà tener conto anche della residenza abituale di Marella Caracciolo", che a loro dire era in Italia, "e dell'opponibilità dell'accordo transattivo del 2004 nella successione Agnelli, con possibili rilevanti ripercussioni sugli assetti proprietari della Dicembre", la società che fa capo agli eredi di Giovanni Agnelli.



