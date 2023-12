Lago Maggiore, l'isola Pescatori si colora per Natale

L'isola Pescatori, sul lago Maggiore, si colora per Natale. Fino al 6 gennaio, ogni sera tra le 17.30 e mezzanotte e mezza, il borgo di pescatori che fa parte del comune di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) verrà illuminato da luci colorate emesse da 130 proiettori.

L'iniziativa, promossa dal Distretto turistico dei laghi, oltre all'isola Pescatori riguarderà l'isola di San Giulio sul lago d'Orta.

"Nel periodo invernale, nella zona dei laghi, molte strutture chiudono, ma noi cerchiamo sempre di creare novità e attrazioni che possano richiamare l'attenzione anche in questa parte dell'anno - ha spiegato il presidente del Distretto, Francesco Gaiardelli - . Come suggerisce il nome Isole di Luce, il nostro desiderio è accendere i riflettori sui laghi, una delle principali attrazioni della zona".

I costi per la realizzazione del progetto si aggirano intorno ai 25mila euro per ciascuna isola, coperti con i fondi regionali del progetto 'Grandi eventi 2023'. A questa cifra si aggiunge la fornitura di energia elettrica che, nel caso dell'isola Pescatori, verrà garantita dal comune di Stresa. "Per il 2024 - conclude Gaiardelli - l'idea è coinvolgere anche la vicina isola Bella".



