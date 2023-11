Tedua a Collisioni il 7 luglio

Tedua sarà in concerto il 7 luglio, in piazza Medford, come primo ospite della ormai consolidata Giornata Giovani nata dalla collaborazione tra il festival Collisioni e Banca D'Alba.

Dopo 'Il Paradiso - Atto Finale' e il silenzio di quasi cinque anni dal suo ultimo disco, con la pubblicazione a giugno dell'atteso terzo album La Divina Commedia, che ha conquistato 4 dischi di platino e 7 dischi d'oro, a cui è seguito un tour nei palazzetti andato sold out in poche ore, Tedua, il rapper che ha portato nel live urban un approccio internazionale, sale sul palco di Collisioni, con quello che è stato definito uno dei migliori show musicale dell'anno.

L'annuncio arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo 'Parole Vuote (La Solitudine)' feat. Capo Plaza, che nelle prime 24 ore di uscita ha conquistato la vetta della Top 50 di Spotify Italia e della Top 100 Italia di Apple Music.

Il brano è prodotto da Shune, e nella prima nuova uscita discografica dopo il successo de La Divina Commedia, uno degli album rivelazione del 2023, Tedua è affiancato dall'amico e collega Capo Plaza con cui ha collaborato in passato, artista multiplatino tra i più importanti della scena urban italiana e internazionale.



