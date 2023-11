Torino vince il premio Best LibertyCity

Torino capitale italiana del liberty. L'associazione culturale nazionale Italia Liberty ha assegnato l'ottava edizione del premio 'Best LibertyCity' al capoluogo piemontese che, battendo le altre finaliste, Milano, Trieste e Bologna, è stato riconosciuto come il territorio con la maggior concentrazione di testimonianze di questa corrente artistica presente in Italia. Come da tradizione, il premio è assegnato al primo cittadino e alla Giunta comunale per le attività svolte sulla valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, in particolare quello del liberty italiano.

Fra le motivazioni della scelta, oltre alla quantità di testimonianze di questo stile, anche il riconoscimento di una "maggiore sensibilità da parte dei proprietari di ville e palazzi liberty nell'aprire al pubblico gli edifici durante il festival internazionale Art Nouveau week". Per questo, in via eccezionale, la commissione ha incluso nel premio oltre al sindaco Stefano Lo Russo e alla giunta, anche numerosi proprietari di immobili e alcuni direttori museali e curatori della mostra sul Liberty in corso a Palazzo Madama.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA