Vino, al Filari di Timorasso 2021 di Boveri le 'Quattro Viti'

Il vino Filari di Timorasso 2021, dell'azienda Luigi Boveri di Costa Vescovato (Alessandria), è stato premiato con le Quattro Viti della guida Vitae di Ais, massimo riconoscimento previsto. Arriva per il secondo anno consecutivo per un cru che continua a macinare successi. Anche Vinibuoni d'Italia, infatti, premia la stessa annata con una doppietta, conferendogli la Corona per il punteggio più alto e inserendolo nei Top 300.

Il Filari Timorasso 2021 E' un grande bianco da invecchiamento "Questi premi ci ripagano del lavoro e della fatica di questi anni - commenta Luigi Boveri - Ci danno il senso di quanto questo cru sia decisamente fuori dal comune".



