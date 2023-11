Gli industriali con gli atenei, serve il Parco della Salute

Non possiamo fare a meno del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione, una rete pubblica che coinvolga i cittadini può servire ad accelerare per la sua realizzazione. Lo chiedono insieme il Politecnico di Torino, il Dipartimento di Giurisprudenza e la Scuola di Medicina dell'Università di Torino, l'Unione Industriali e il Polo del '900 che hanno messo a punto un decalogo per ricordare l'importanza di questo progetto. Insieme promuoveranno un ciclo di incontri pubblici per discuterne con i cittadini e gli stakeholder: il primo è in programma domani al Castello del Valentino, gli altri saranno con cadenza mensile al Campus Einaudi, all'Unione Industriali e alla Scuola di Medicina.

"Ci sono elementi come l'innovazione, la tecnologia, la crescita e l'assistenza che creano tra soggetti diversi una partnership di lungo periodo. Insieme possiamo fare la differenza. I tempi non possono essere dettati dalla politica" ha detto il presidente dell'Unione Industriali Giorgio Marsiaj.

"Un ospedale non può rimanere com'era cento anni fa, deve innovarsi. È una necessità condivisa ma non si riesce ad avviare un percorso per rimettere a posto la rete sanitaria regionale" ha osservato Antonio Amoroso, professore di genetica.

"Torino non ha saputo tenere testa a Milano e fare sistema come città e come regione. Napoli, Milano e Roma, ma anche Bologna e Firenze hanno saputo fare squadra in modo più efficace" ha aggiunto Roberto Cavallo Perin, docente di diritto amministrativo. "Proveremo a spiegare perché c'è stato questo ritardo e fare in modo che d'ora in poi le cose funzionino meglio" ha spiegato Giovanni Durbiano del Politecnico di Torino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA