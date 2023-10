Choco Story Torino, nel 2024 primo museo del cioccolato d'Italia

Torino come altre città europee avrà un museo del cioccolato, il primo in Italia. Choco Story Torino aprirà all'inizio del 2024 - i lavori sono già partiti - nei sotterranei dell'antica pasticceria Pfatisch di Francesco Ciocatto. Si tratta di una iniziativa privata, voluta dall'imprenditore belga Eddy Van Belle, 75 anni, che è alla guida, con i due figli, di un grande gruppo che produce semi-lavorati per pasticcerie e cioccolaterie, con i marchi Puratos e Belcolade. Ad annunciare l'arrivo del museo sono Clara e Gigi Padovani nel libro Storie di cioccolato a Torino e in Piemonte, edizioni del Capricorno, in libreria dal 3 novembre e dal 28 ottobre nelle edicole del Piemonte, in abbinamento con La Stampa o Repubblica. La prima presentazione del libro sarà martedì al Circolo dei Lettori, poi è previsto un Choco-Tour a CioccolaTò, Rivalta, Vicoforte di Mondovì (Cuneo), San Pietro in Lemina (Torino), Nichelino, San Mauro Torinese.

"Più di mille metri quadri - scrivono Clara e Gigi Padovani - per immergersi, come tanti Charlie Bucket alla scoperta della fabbrica di Willy Wonka (i protagonisti del romanzo di Roald Dahl e dei film), nei segreti della coltivazione e lavorazione del cacao, della storia della 'cioccolatomania' in Spagna e alla corte dei Savoia, dei marchi torinesi più famosi, delle nocciole e dei gianduiotti, con i consigli sulla degustazione e i benefici per la salute che si possono trarre da Theobroma cacao.

Choco-Story Torino è tutto questo, un viaggio immersivo nella meraviglia del cioccolato".



