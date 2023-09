Salesiani e Confindustria Moda, accordo per formare i giovani

Accordo tra Confindustria Moda e Cnos-Fap, la Federazione nazionale dei centri di formazione professionale Salesiani, per "promuovere la formazione di professionalità dell'industria della moda e dell'accessorio in Italia e nel mondo". L'intesa ha durata triennale è stata siglata oggi a Torino.

L'obiettivo è quello di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, soprattutto guardando in prospettiva, attraverso una formazione professionale di qualità di giovani italiani ma anche stranieri, sia nel percorso di accoglienza in Italia sia nei Paesi d'origine. Fra i punti del progetto, anche lo scambio internazionale attraverso la rete dei DBTech Salesiani per facilitare l'inserimento occupazionale in questo settore, di giovani stranieri formati nei loro Paesi nelle scuole Salesiane.

Per don Giuliano Giacomazzi, direttore generale della Federazione Cnos-Fap, "in questo accordo c'è anche un tema fortissimo di un mondo che si affaccia all'Europa e che ha bisogno di fare questo percorso in maniera qualificata e non disperata. Ma è anche un cambio culturale, perché negli anni si è puntato tanto sui licei ed è mancata un po' la capacità di attrarre l'interesse dei giovani verso percorsi di formazione professionali. Con questo accordo facciamo un passo importante".

Un "accordo storico", secondo il presidente di Confindustria Moda, Ercole Botto Poala, "un esempio virtuoso di come il Paese si deve evolvere per le esigenze che avremo, rispondendo al tema della futura mancanza di figure professionali, ma anche un modo di raccontare come il Paese deve accogliere le persone. E quale modo migliore di accogliere se non con la formazione e dando così una speranza".



