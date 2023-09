Si schianta una Freccia Tricolore nel Torinese, muore una bambina di 5 anni

Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle: è morta una bimba di 5 anni. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute,



L'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9 anni è stato portato all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per delle ustioni. La mamma e il papà, sempre per delle ustioni, sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San Giovanni Bosco. Anche il pilota del velivolo ha riportato delle ustioni. E' stato portato, in codice giallo, al Giovanni Bosco.



Era attesa per le 17 all'aero club di Vercelli la pattuglia delle Frecce Tricolori di cui faceva parte il velivolo precipitato oggi nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle. La pattuglia doveva partecipare a un air show. Uno speaker ha annunciato ai circa quattromila spettatori presenti che non sarebbe arrivata.



Domani le Frecce Tricolori avrebbero dovuto essere il culmine di una esibizione all'aero club di Torino-Collegno organizzata per il centenario dell'Aeronautica militare. L'evento è stato annullato.



Secondo le prime notizie la 'Freccia' è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi preso fuoco. Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dal contatto con il suolo.

Secondo le prime notizie la caduta del velivolo potrebbe avere interessato un'auto.



La procura di Ivrea (Torino) si è attivata. L'aeroporto di Caselle è sotto la competenza della procura di Torino ma il punto esatto dello schianto è nel territorio del Comune di San Francesco al Campo, che è di pertinenza degli uffici giudiziari eporediesi.

Tra le ipotesi impatto con stormo di uccelli

Uno stormo di uccelli che avrebbe ostacolato la fase del decollo impattando con il velivolo. Una 'bird strike', questa una delle ipotesi più accreditate da fonti militari in merito allo schianto di una Freccia Tricolore nella zona dell'aeroporto di Caselle che ha portato alla morte di una bambina di 5 anni. L'altra ipotesi, meno accreditata, è che si sia verificato un guasto al motore.

Annullato l'Airshow in segno di cordoglio

Tutti gli appuntamenti del Airshow in programma all'aero club di Torino per il centenario dell'Aeronautica militare sono stati annullati in segno di cordoglio dopo l'incidente che ha coinvolto uno degli aerei delle Frecce Tricolori. Lo show delle Frecce Tricolori doveva chiudere domani pomeriggio l'Airshow. La pattuglia acrobatica doveva esibirsi in uno spettacolo di 24 minuti. Un primo incidente si era verificato sempre oggi all'Aeroclub torinese. In fase di atterraggio un jet Galeb dell'ex Jugoslavia aveva avuto un problema ai freni e durante la manovra di arresto si era inclinato. Nessuno era rimasto ferito. Il presidente dell'Aeroclub Torino, Alberto Bannino, "a nome di tutta l'organizzazione e del direttivo dell'Aeroclub, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime".

