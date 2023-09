Riparte la Scuola di Architettura per bambine e bambini

Il nuovo anno scolastico è iniziato e SOUxTorino, la scuola di architettura rivolta a bambine e bambini dai 7 ai 12 anni, per il secondo anno consecutivo, è pronta a ripartire. E' nata a Favara (Agrigento) nel 2010 e si è diffusa in molte altre città in Italia, l'idea di portarlo anche a Torino è stata voluta dalla Fondazione per l'architettura di Torino e quest'anno vede il secondo anno consecutivo. La mission di Sou è stimolare la riflessione, la progettazione e l'azione per un miglioramento della società, educando ai valori di accoglienza, partecipazione, solidarietà, generosità e impegno sociale. L'open day sarà sabato 16 settembre dalle 10 alle 13. Le lezioni si terranno nella sala didattica del Polo del '900 ogni martedì dalle 17 alle 19 da martedì 31 ottobre a martedì 28 maggio 2024..

"I valori di Sou sono gli stessi condivisi anche dalla nostra Fondazione e quando il presidente di Sou, Andrea Bartoli, ci ha raccontato, con grande trasporto, della sua scuola di architettura a Favara, ci siamo sentite da subito coinvolte e abbiamo voluto portare questo format anche a Torino. Crediamo infatti che l'architettura, nel suo senso più profondo, l'arte di progettare la bellezza intorno a noi, attraverso l'inclusione e la sostenibilità, sia un principio da trasmettere fin dai primi anni d'età" sostengono Gabriella Gedda ed Eleonora Gerbotto, rispettivamente presidente e direttrice della Fondazione per l'architettura di Torino.

Anche quest'anno il programma di SouxTorino sarà a cura della direttrice Alice Furioso e si arricchisce della collaborazione con il Polo del '900 grazie alla co-produzione di contenuti ispirati al tema dell'anno: l'Utopia.



