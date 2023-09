Crt Group, Lombardo è il nuovo direttore generale

Giorgio Lombardo è il nuovo direttore generale di Crt Group, general contractor specializzato in operazioni di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica sostenibile di immobili di pregio in ambito residenziale, direzionale e hospitality.

Per Alberto Cerutti, presidente di Crt Group, l'arrivo di Lombardo "è uno step di crescita coerente con la nostra storia e perfettamente in linea con il nostro approccio: costruire luoghi concepiti per durare nel tempo. Per riuscirci, ci dedichiamo molto alla ricerca e alla selezione delle migliori competenze, in modo da poter offrire ai nostri clienti il meglio in termini di progettualità e operatività".

Torinese, 54 anni, laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio al Politecnico di Torino, è entrato in Crt group dopo una lunga esperienza in Impresa Percassi.

"Il mio compito - dice Lombardo - è portare Crt a essere un general contractor strutturato di grandi dimensioni, capace di affrontare le sfide e progetti industriali in maniera efficace ed efficiente.

Crt Group, con sede a Borgomanero (Novara) è stato fondato dai fratelli Cerutti nel 1958.



