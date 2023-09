Ordigno bellico nel lago Maggiore, artificieri lo fanno brillare

Nelle acque del lago Maggiore è stato rinvenuto un vecchio ordigno bellico, un proiettile da cannone lungo circa 40 centimetri. A trovarlo, sul fondale del lago nel territorio di Oggebbio (Verbano-Cusio-Ossola), un turista tedesco che l'ha riportato a riva. Per scongiurare ogni pericolo sono intervenuti i carabinieri, che hanno cinturato e interdetto l'accesso all'area.

L'ordigno, in pessime condizioni, è stato poi fatto brillare in una cava dagli artificieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA