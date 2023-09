All'Italian Tech Week focus speciale sull'Ai con Sam Altman

Cresce l'attesa per la nuova edizione dell'Italian Tech Week, la più importante tech conference italiana che quest'anno si presenta con una nuova formula di tre giorni, dal 27 al 29 settembre alle Ogr Torino, con grandi nomi del mondo dell'innovazione. Dopo l'annuncio dell'ospite speciale Brian Chesky, co-fondatore e amministratore delegato di Airbnb, il programma si arricchisce di un approfondimento sul tema dell'Intelligenza Artificiale nella giornata inaugurale di mercoledì 27 settembre. I panel dedicati al futuro e alle nuove prospettive dell'AI vedranno coinvolti esperti, imprenditori, istituzioni, oltre al ceo e co-founder di OpenAi, Sam Altman, per la prima volta in collegamento con il pubblico in Italia.

Sempre nella giornata di apertura di mercoledì 27 settembre, l'Orchestra Giovanile del Sermig Arsenale della Pace di Torino eseguirà in esclusiva alle Ogr Torino la Decima Sinfonia di Beethoven, rimasta incompiuta e completata nel 2021 attraverso l'Ai con il progetto "Beethoven X".

Le iscrizioni per le tre giornate di evento gratuito saranno aperte da mercoledì 6 settembre su www.italiantechweek.com. Allo stesso link si potrà acquistare il ticket per l'esclusivo Closing Party di Italian Tech Week con Albertino, Lrnz, Danny Omich e la musica di Radio M2o il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Specchio dei Tempi per l'acquisto di un di un respiratore neonatale da destinare all'ospedale Sant'Anna di Torino.

L'edizione 2022 della Tech Week, organizzata da Gedi, ha visto la partecipazione di oltre 140 relatori provenienti da oltre 10 paesi e di un pubblico di 5.000 persone; una serie di masterclass con 450 partecipanti iscritti a 14 workshop e circa 3 milioni di visualizzazioni in streaming.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA