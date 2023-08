Un tour turistico nei luoghi di Lidia Poët, la prima avvocata

Festeggiare Lida Poët andando alla scoperta dei luoghi di quella che, grazie al successo di una serie Tv, è ormai l'avvocata più famosa del mondo. Parte il 26 agosto, giorno del suo compleanno, il tour nei territori in cui nacque e visse la prima donna avvocato d'Italia. Il tour 'La toga negata', durante il quale si potrà sarà eccezionalmente ammirare anche la sua toga, è il frutto di oltre 5 mesi di lavoro del Consorzio Turistico Pinerolese e Valli che ha contattato i discendenti della Poët e le amministrazioni coinvolte seguendo le orme della donna.

"Traverse, dove nacque Lidia, è una piccolissima frazione di Perrero - spiega la presidente del Consorzio Turistico, Rossana Turina - e vederla fa molto più riflettere sul fatto che questa donna sia stata la prima avvocatessa d'Italia. Poteva incarnare questo ruolo una donna di Torino, invece lo è stata Lidia, che arrivava da questo angolo di Val Germanasca". Fra le tappe, la tomba della Poët, Villa Widemann, dove sono custodite la toga e alcuni effetti personali e la Biblioteca di Pinerolo che conserva suoi scritti e carteggi.

"Il successo internazionale della serie - osserva la presidente di Film Commission Torino Piemonte, Beatrice Borgia - ha trovato un corrispettivo locale molto significativo, facendo nascere percorsi e tour nei reali luoghi della vita di Lidia Poët: un segnale davvero positivo che dimostra ancora una volta il potere del cinema e la sua capacità di creare un immaginario o, come in questo caso, di riportarlo alla luce".



