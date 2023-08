Gdf di Biella scopre frode fiscale per 6 milioni di euro

La guardia di finanza di Biella ha scoperto una maxi frode fiscale da parte di una azienda di trasporti che ha occultato 6 milioni di euro al fisco. Nel corso dei controlli, condotti anche con l'ausilio dei colleghi della Romania, territorio nel quale operava una delle società controllate, sono stati identificati 13 dipendenti non in regola.

Le fiamme gialle hanno accertato l'occultamento a tassazione di oltre 6 milioni di euro e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per aumentare i costi e abbattere i ricavi. In relazione ai dipendenti non in regola sono state contestate ritenute fiscali non operate per 278.000 euro. I responsabili della frode sono stati denunciati per utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 100.000 euro. La procura ha emesso un provvedimento di sequestro, nei confronti dei responsabili, per 103.358 euro, equivalente alle imposte evase.



