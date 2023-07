Incidente sul Monviso, morto un uomo

Sarebbe scivolato durante il passaggio al colle delle Sagnette, nella prima parte di ascensione al Monviso (3.841 metri) lungo la via Sud. Un uomo di una cinquantina d'anni è deceduto questa mattina verso le 5.30.

Era in compagnia della figlia di 17 anni, che ha assistito alla scena. Dalle prime informazioni pare che nel corso del passaggio al colle delle Sagnette, che collega la valle Po alla via "normale" del Monviso, l'uomo sia scivolato, precipitando per una decina di metri.

La figlia, illesa, è stata accompagnata al rifugio Quintino Sella. Sono in corso le operazioni di recupero della vittima, affidate al Soccorso Alpino e al 118, intervenuto con l'elisoccorso.



