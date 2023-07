Controlli dei carabinieri ad Asti, armi e droga nelle cantine

Controlli straordinari oggi ad Asti da parte dei carabinieri del comando provinciale. I controlli hanno riguardato alcuni complessi abitativi nel quartiere Praia e in aree adiacenti e hanno visto coinvolti più di 80 carabinieri. I controlli e le conseguenti perquisizioni hanno permesso di rinvenire tre fucili da caccia, uno dei quali modificato artigianalmente, cartucce di vario calibro, un giubbetto antiproiettile, passamontagna, radio ricetrasmittenti e scanner, più di 500 grammi di eroina, 200 di hashish e più di 100 grammi di cocaina oltre al materiale per taglio e confezionamento dello stupefacente. Il tutto era nascosto all'interno di diverse cantine, non riconducibili ad uno specifico proprietario. Sono in corso attività per rintracciare gli effettivi utilizzatori degli scantinati.



