Città-Cus Torino, accordo per migliorare integrazione disabili

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Accordo biennale tra il Cus Torino e la Città, con l'assessorato comunale al Welfare, per ampliare le possibilità di occlusione accogliente, agevolando l'integrazione lavorativa e sportiva delle persone con disabilità. L'obiettivo è di sviluppare le competenze personali e professionali, con ricaduta economica a vantaggio della collettività. Il protocollo d'intesa è stato siglato oggi, nella sede in via Panetti del Cus Torino.

Iil progetto prevede l'avvio di una sperimentazione nella quale ciascun soggetto, per la propria competenza, realizzerà azioni concrete dirette ad ampliare le possibilità di inclusione accogliente. Due saranno le persone coinvolte nel tirocini extracurriculari, formativi e di orientamento nelle sedi del Cus, dove potranno svolgere mansioni adeguate alle loro capacità. "Offrire opportunità e risorse per l'avvicinamento allo sport di persone e bambini con disabilità e fragilità sociale, segnalati dai nostri servizi, è uno strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale" spiega l'assessore al Welfare della Città di Torino, Jacopo Rosatelli.

"Da sempre siamo motivati da valori come integrazione e socializzazione nell'ambito dello sport universitario, per noi questa è una grande opportunità, data dalla Città di Torino, per inserire persone con disabilità in un contesto lavorativo sportivo" aggiunge il presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio. (ANSA).