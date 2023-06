Bimbo operato: papà, a Torino fatto qualcosa di incredibile

(v. 'Trasferimento nervi, bimbo di 2 anni...' delle 11:56) (ANSA) - TORINO, 17 GIU - "Anche un recupero parziale e incompleto della funzionalità della gamba sarà un successo. E in ogni caso a Torino è stato fatto qualcosa di incredibile". A parlare è il papà del bimbo sottoposto all'ospedale infantile Regina Margherita, nel capoluogo piemontese, a un intervento chirurgico pionieristico (il primo in Europa) di 'trasferimento dei nervi'. L'uomo, imprenditore, laureato in ingegneria, vive con la compagna, libera professionista, in una città del nord Italia. La coppia ha un altro figlio.

"Per capire come andranno le cose - spiega all'ANSA - dovremo attendere dei mesi. Il recupero completo sarebbe bellissimo, ma crediamo che non non sarà possibile. Però anche il ripristino parziale delle capacità motorie sarà un successo. Nostro figlio potrà muoversi con maggiore facilità".

"Nella mia città - aggiunge - esistono ospedali di assoluta eccellenza. Ma non hanno avuto la capacità di intercettare i nostri bisogni come hanno fatto a Torino in un momento che per noi era molto difficile". (ANSA).