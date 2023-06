Arrestato l'uomo che ha ucciso la compagna nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 09 GIU - È stato arrestato dai carabinieri l'uomo che oggi a Incisa Scapaccino (Asti) avrebbe ucciso la convivente per poi tentare di togliersi la vita. Paolo Riccone, 50 anni, originario dell'Astigiano, lavora come consulente a Roma. Secondo i primi accertamenti era rientrato da qualche settimana nella casa di famiglia a Incisa Scapaccino. Ora è ricoverato in ospedale.

Un pubblico ministero della procura di Alessandria ha raggiunto il paese.

A chiamare le forze dell'ordine sarebbe stata la figlia della vittima, allarmata perché la madre non rispondeva al telefono.

(ANSA).