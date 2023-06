Effetto notte, l'Arena estiva del Museo del Cinema

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Dal 15 giugno al 6 agosto alla Cavallerizza Reale, nel cortile della Manica del Mosca, viene allestita Effetto Notte, l'arena estiva del Museo Nazionale del Cinema, un vero e proprio cinema all'aperto che conta 400 posti e che prosegue idealmente l'attività della sala Tre del Cinema Massimo. La Multisala del Museo, infatti, nei mesi estivi chiude temporaneamente per consentire i lavori di eco-efficientamento finanziati dal bando Pnrr, che prevedono l'installazione di un impianto fotovoltaico e il relamping led degli ambienti interni.

Una programmazione con i grandi classici della storia del cinema, anche per i turisti che potranno godere dei film in versione originale con sottotitoli in italiano. Alle proiezioni si affianca un calendario di eventi pomeridiani e preserali, a ingresso libero, e punto food&beverage aperto tutti i giorni dalle 18 fino al termine delle proiezioni.

"L'arena del museo sarà una sala a cielo aperto per 400 persone nel Cortile del Mosca alla Cavallerizza Reale, una location che è anche icona della trasformazione culturale che sta vivendo la nostra città" sottolinea Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema.

L'Arena è realizzata con il Patrocinio della Città di Torino, il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il contributo di Cassa Depositi e Prestiti. (ANSA).