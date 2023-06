Madama Butterfly al Teatro Regio dal 13 al 27 giugno

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Arriva al Teatro Regio dal 13 al 27 giugno Madama Butterfly, la tragedia giapponese di Giacomo Puccini nello storico allestimento andato in scena al Regio nel 2010 e nel 2014 e firmato dal regista veneziano Damiano Michieletto Dmitri Jurowski. L'Orchestra e il Coro del Teatro sono diretti dal maestro Dmitri Jurowski, il Coro è istruito da Andrea Secchi che, con questa produzione, saluta il Teatro Regio.

Diversamente da quanto annunciato, il soprano Valeria Sepe non potrà prendere parte alla produzione, a causa di un infortunio alle ginocchia che non le permetterà di eseguire i movimenti previsti dalla regia Nel ruolo del titolo, debutta al Regio Lianna Haroutounian, soprano armeno tra i più promettenti della sua generazione; le sue notevoli qualità di soprano lirico-spinto le hanno permesso di affrontare un vasto repertorio operistico, interpretando da un lato sia Verdi sia Puccini, dall'altro i compositori francesi, il repertorio russo e la musica da camera.

Dmitri Jurowski è il più giovane rappresentante di una famosa dinastia musicale russa - è nipote del compositore Vladimir Michailovič Jurowskij - che è stato direttore musicale generale dell'Opera Fiamminga di Anversa/Gand (2011-2016) e dal 2011 direttore principale e direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Mosca Russian Philharmonic. Dal 2015 è anche direttore musicale dell'Opera di Stato di Novosibirsk e ha diretto più di cento diverse produzioni operistiche.

La regia dello spettacolo è ripresa per l'occasione da Elisabetta Acella, le scene sono di Paolo Fantin (assistente Piero de Francesco), i costumi di Carla Teti e le luci, di Marco Filibeck, sono riprese da Vladi Spigarolo. (ANSA).