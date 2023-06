Carabinieri, nel Vco tremila delitti perseguiti in un anno

(ANSA) - VERBANIA, 05 GIU - L'andamento degli indici di delittuosità nel Verbano-Cusio-Ossola è "incoraggiante" e la provincia del Vco è "tra le più sicure nel panorama nazionale": lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Domenico Baldassarre, nel corso della cerimonia del 209esimo anniversario della fondazione dell'Arma. Negli ultimi dodici mesi, ha sottolineato Baldassarre, si è assistito a un "calo sostanziale delle fenomenologie criminali più gravi", anche se la provincia del Vco rimane "ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda le truffe" e per questo è stata posta particolare attenzione alla sensibilizzazione delle fasce più a rischio.

Nell'ultimo anno, sono state complessivamente 2.500 le richieste di intervento arrivate ai carabinieri tramite il 112.

Undicimila pattuglie hanno controllato 52mila persone e 37mila veicoli, consentendo di perseguire tremila delitti (pari al 75% dei reati complessivamente denunciati nell'intera provincia) per i quali sono stati deferite all'autorità giudiziaria 1.300 persone. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state 3.500 le contravvenzioni per l'utilizzo di smartphone alla guida o per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe sono state oltre 350, in media circa una al giorno. (ANSA).