Carabinieri di Asti celebrano anniversario, 15 onorificenze

(ANSA) - ASTI, 05 GIU - È stato celebrato questa mattina ad Asti il 209/o anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri, alla presenza di tutte le autorità cittadine. Così il colonnello Paolo Lando, comandante provinciale: "Quella dei carabinieri è una vigile e rassicurante presenza, che ha accompagnato e accompagna gli italiani in questi anni: i carabinieri sono custodi delle proprie comunità. Rivolgo un pensiero ai caduti e alle vittime del dovere, purtroppo ancora numerosi. Serve uno sforzo coordinato e congiunto per affrontare le nuove sfide, come l'emergenza maltempo. La nostra missione è sempre la stessa: essere al servizio del cittadino. Quella astigiana è una comunità estremamente operosa e, pertanto, non bisogna abbassare la guardia".

È stato proiettato anche un video messaggio del carabiniere reale Renato Quaglia, 105 anni: "L'arma è stata la mia seconda famiglia. Godo e soffro come quelli ancora in servizio, quando le cose vanno bene e quando vanno male". Nel corso della cerimonia sono state consegnate anche 15 onorificenze ai carabinieri che si sono particolarmente distinti. (ANSA).