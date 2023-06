Musei pieni nel ponte, 14mila all'Egizio, 11mila al Cinema

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Anche nel ponte lungo del 2 giugno numeri molto positivi per i musei torinesi. All'Egizio in tre giorni 14.196 i visitatori, dati in linea con quelli dell'anno scorso, quando il Museo fu visitato da 17.026 persone, ma in 4 giorni di ponte, anziché 3. Il numero di visitatori quest'anno è stato nettamente superiore a quello registrato nel 2019, quando in due giorni di festività l'Egizio registrò 5.501 ingressi.

Al Museo del Cinema, 11.000 i visitatori nei tre giorni.

"Sold-out e numeri record in questi primi giorni di giugno, la città piena di turisti italiani e stranieri" sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema.

Ai Musei Reali 14.663 visitatori dal 2 al 4 giugno; alla Reggia di Venaria 10.102 i paganti che nella tre giorni del Late Spring Music Festival hanno potuto assistere alle diverse performance ed incontri coi musicisti negli spazi della Reggia di Venaria.

Sono 6.900 le persone che hanno visitato in tre giorni le collezioni permanenti e le mostre in corso nei Musei Civici: Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Mao Museo d'Arte Orientale e Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica.

(ANSA).