Precipitano con il quad in un torrente, salvati nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - I vigili del fuoco sono intervenuti a Rubiana (Torino) sulla strada provinciale 197 del Colle del Lys per soccorrere due persone cadute in un dirupo con il quad sul quad sul quale viaggiavano uscito di strada in prossimità di un ponte. Erano finite sul greto di un torrente. Sul posto la squadra "22", quella dei volontari di Avigliana, il nucleo Saf e il personale del Soccorso Alpino. I feriti sono stati stabilizzati e recuperati tramite il verricello del Drago 51, l'elicottero che ha calato i soccorritori. I due feriti sono stati poi consegnati alle cure del 118. (ANSA).