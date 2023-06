A San Salvatore Monferrato un murale dedicato alla Costituzione

(ANSA) - SAN SALVATORE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 03 GIU - Il Comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria) ha inaugurato, oggi, il murale 'I libri e la Costituzione Italiana' nel 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Carta fondamentale dello Stato. Realizzato grazie alla ristrutturazione della parete di via Fornasone - parte del progetto di valorizzazione e recupero degli angoli del centro storico - rappresenta una 'libreria' con opere storiche, come 'Il Contratto Sociale' di Rousseau, 'Dei delitti e delle pene' di Beccaria, i Vangeli, gli scritti antifascisti di Ginzburg e Rosselli. Ad aprire la raccolta una targa che riporta parte del 'Discorso sulla Costituzione agli studenti milanesi' che Piero Calamandrei tenne nel 1955. L'evento di oggi rientra negli appuntamenti per la 'Settimana della Repubblica' organizzata dal Comune.

Sempre da oggi, lo spazio antistante il murale si chiama 'largo Sergio Pellottieri (1937-2004)', indimenticato vicesindaco e a lungo amministratore della città, dal 1975 al 2004. "Un omaggio a un sansalvatorese esemplare - sottolinea il primo cittadino Corrado Tagliabue - Più volte assessore e più volte eletto consigliere comunale, fu sempre attento ai bisognosi, fedele alle istituzioni e uno dei collaboratori stretti del sindaco Carlo Palmisano". (ANSA).