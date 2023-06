Pernigotti, svelate con Walcor novità autunno-inverno

(ANSA) - NOVI LIGURE, 01 GIU - Pernigotti e Walcor, controllate da Jp Morgan, svelano le novità autunno-inverno.

Durante il Sales Meeting a Milano, presentate alla rete vendita nazionale le strategie per rinnovo di brand, package, comunicazione e distribuzione, oltre ai nuovi prodotti previsti sugli scaffali da settembre.

"Una ventata di grande novità, con nuovi colori e grafiche per le confezioni e prodotti con ricette esclusive e ingredienti selezionati - dichiara Luigi Leonetti, direttore commerciale Pernigotti e Walcor -. I package sono frutto di una contaminazione con il mondo del design, per portare innovazione e freschezza di stile. I prodotti si faranno notare dai consumatori. Siamo pronti a lanciare un nuovo mondo per gli appassionati del cioccolato".

Rinnovato il logo, nuova linea grafica per confezioni e incarti. Secondo una ricerca sulla marca a dicembre 2022, i prodotti al cioccolato gianduia sono ritenuti i migliori.

Annunciate novità per gianduiotto e cremino, con l'impiego esclusivo di nocciole italiane. Novità per gianduia spalmabile, torroncini cherubini e pepitas, torroni e nocciolati, stecche pepitas. Potenziati ufficio stampa e presenza su web e social.

Pernigotti tornerà anche in tv con una campagna dedicata sui principali canali nazionali.

Anche per Walcor rebranding con logo dal taglio grafico mosso, utilizzando i codici di comunicazione della generazione Z. Restyling per la linea Horrorween, con nuovo sacchetto porta-dolcetti. Per Natale monete di cioccolato bianco con il conio britannico, presenti per la prima volta sul mercato italiano e nuovi calendari dell'Avvento. Per la Befana calze speciali, lo snack cremino pernigotti. Previsti prodotti con le licenze più amate da bambini e teenager, tra cui principesse, dinosauri e supereroi. (ANSA).