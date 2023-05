Politecnico di Torino, nuova laurea magistrale in Cibersecurity

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Il nuovo corso di laurea magistrale in Cybersecurity proposto dal Politecnico di Torino - tra le prime implementazioni del piano di formazione proposto dalla European Cybersecurity Organisation - si propone di rispondere alla crescente esigenza di formazione di specialisti dotati di elevate competenze nell'ambito della sicurezza informatica.

Il percorso di studi prevede quattro diversi orientamenti associati alle figure professionali che il corso intende formare: Cyber Analyst, Cyber Designer, Cryptography expert e Cyber Legal and Compliance Officer. Il primo anno del percorso formativo sarà comune a tutti gli orientamenti, mentre nel secondo anno lo studente potrà specializzare la propria formazione mediante la scelta di insegnamenti che ne caratterizzeranno il profilo rispetto alle figure professionali identificate.

La scelta di erogare un nuovo corso di laurea magistrale è motivata dall'esigenza di integrare competenze interdisciplinari in campo giuridico-economico a solide basi di tipo tecnologico nel campo dell'Ingegneria Informatica. Il corso di Laurea magistrale in Cybersecurity formerà quindi professionisti in grado di operare nella progettazione, ingegnerizzazione, sviluppo e gestione della sicurezza informatica di sistemi informativi complessi, allineandosi ai più importanti standard e framework internazionali. Dal punto di vista tecnico, il corso si propone di fornire agli studenti le competenze indispensabili a coprire tutte le fasi della cybersecurity corrispondenti a pianificazione, protezione, monitoraggio, risposta e recupero.

