Pallavolo: Bernardi è il nuovo allenatore dell'Igor Novara

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Lorenzo Bernardi è il nuovo allenatore della Igor Volley femminile. Lo ha ufficializzato la società piemontese.

Per l'ex schiacciatore trentino, nominato miglior dalla federazione internazionale di volley giocatore del ventesimo secolo assieme allo statunitense Karch Kiraly, è alla sua prima avventura nel volley femminile dopo quindici anni di esperienza da tecnico nel settore maschile. Ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con opzione per la stagione sucecssiva.

Nato nel 1968 a Trento, Lorenzo 'Lollo' Bernardi da giocatore ha vinto 9 scudetti, 5 coppe Italia, 4 coppe dei Campioni, 2 coppe delle Coppe, 4 coppe Cev e 2 supercoppe Europee con i club, 1 argento olimpico, 2 ori Mondiali, 3 ori Europei e 5 ori alla World League, 1 oro alla Grand Champions Cup e 1 oro alla World Cup con la nazionale.

Da tecnico ha vinto 2 scudetti (1 in Turchia e 1 in Italia), 3 coppe nazionali (1 in Turchia, 2 in Italia), 3 supercoppe (2 in Turchia, 1 in Italia) oltre ai Giochi del Mediterraneo con l'Italia nel 2009. Nell'ultima stagione ha allenato Piacenza in Superlega fino a dicembre 2022. Sulla panchina della Igor subentra a Stefano Lavarini.

"Abbiamo scelto di assecondare il rinnovamento in atto scegliendo una guida tecnica che fosse innovativa ma che avesse già, al contempo, la giusta esperienza ad alto livello. - spiega Enrico Marchioni, direttore generale Igor Gorgonzola - Nell’ultimo ventennio è capitato più di una volta di vedere allenatori passare dal settore maschile a quello femminile, portando novità e al tempo stesso adattandosi in fretta al nostro mondo. La trattativa con Lorenzo è stata decisamente rapida e semplice: noi abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo e altrettanto ha dimostrato di avere lui, ora non vediamo l’ora di iniziare a lavorare assieme”. (ANSA).