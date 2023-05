Mole arcobaleno per Giornata contro omolesbobitransfobia

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Torino accende il suo simbolo con i colori arcobaleno per i diritti. Il 17 maggio, il capoluogo piemontese celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia illuminando la Mole Antonelliana con i colori della bandiera Lgbt+ per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per l'affermazione della dignità di ogni persona e contro ogni forma di discriminazione e pregiudizio basati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Inziativa che si aggiunge alla campagna, promossa con Città metropolitana, 'La Scuola è per tuttɜ', con manifesti, locandine, cartoline e sugli schermi dei mezzi Gtt. "Per prevenire l'omolesbobitransfobia - dice l'assessore ai Diritti e Pari opportunità, Jacopo Rosatelli - è fondamentale partire dai banchi di scuola, ed è proprio a chi vive quotidianamente la scuola che quest'anno ci rivolgiamo con le iniziative della Giornata del 17 maggio. Essere bersaglio di bullismo e discriminazione, in un periodo così delicato per la formazione della propria identità - aggiunge - può esporre ragazze e ragazzi a una condizione di insicurezza e disagio, con conseguenze anche gravi, fino alla rinuncia a partecipare pienamente alle attività della comunità scolastica o persino all'abbandono della scuola che deve, invece, rappresentare il luogo decisivo dove sperimentare la liberazione e il riconoscimento di sé. Per una vita senza paure e senza compromessi". (ANSA).