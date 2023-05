La montagna bianca, in Valchiusella la fioritura dei narcisi

(ANSA) - CASTELNUOVO NIGRA, 15 MAG - La montagna si colora di bianco in Valchiusella, nel Canavese, per l'attesa fioritura dei narcisi. Un fenomeno che ha fatto diventare il Pian delle Nere (1.350 metri di quota) una sorta di attrazione turistica: nel mese di maggio le pendici del monte Verzel sono puntinate da migliaia di narcisi fioriti che regalano profumo e colpo d'occhio unici. Il luogo è facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta o in moto: si tratta di un largo spazio pianeggiante da cui si gode il panorama sul Canavese e sulla Serra.

La zona è attrezzata con tavoli da picnic. L'area si raggiunge da Castelnuovo Nigra (l'ultimo tratto è vietato alle auto ma si può utilizzare una navetta), dove sempre a maggio si svolge la tradizionale Sagra del Narciso, due giorni di festa in paese con l'esibizione di gruppi canori, bancarelle di prodotti artigianali, una mostra fotografica e stand gastronomici.

