Juve: Allegri, Bremer non ci sarà per affaticamento

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - "Bremer non giocherà, ha avuto un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il forfait del brasiliano in vista della sfida contro il Siviglia. "Tutti gli altri stanno bene e le gambe girano - aggiunge l'allenatore bianconero in conferenza stampa - è stato bello vedere gli allenamenti: tutti noi vogliamo andarci a prendere un bellissimo obiettivo come la finale di Budapest". (ANSA).