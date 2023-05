Europa League: Mendilibar, non dovremo perdere la calma

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - "Non sarà come la partita contro il Manchester perché il calcio italiano è diverso: contro la Juve dovremo mantenere la calma, affrontando la sfida minuto dopo minuto". Così il tecnico del Siviglia, José Luis Mendilibir, alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League contro i bianconeri. "Non mi aspetto una partita con tanti gol, la Juve quando vince lo fa con poche reti - aggiunge l'allenatore degli spagnoli - e approfittano del vantaggio per non sbilanciarsi: sanno affrontare questo tipo di competizioni e di gare". (ANSA).