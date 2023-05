Vino: 2 mila partecipanti alla Prima dell'Alta Langa

(ANSA) - ASTI, 09 MAG - Sessanta produttori presenti con più di 140 diverse cuvée in degustazione: è quanto andato in scena alla Reggia di Venaria, nell'ambito della Prima dell'Alta Langa.

Dal millesimo più recente tra quelli in commercio, il 2019, a quelli più invecchiati, risalenti come il 2006; per un totale di 2.000 persone accreditate all'evento.

"E' stato palpabile l'entusiasmo legato alle "Alte Bollicine Piemontesi" - commenta la presidente del Consorzio Alta Langa Mariacristina Castelletta -: sia da parte dei produttori sia da parte del pubblico, che ha potuto sperimentare l'altissimo profilo dell'Alta Langa Docg all'interno di un luogo - la Galleria Grande della Reggia di Venaria - dove l'eccellenza del Piemonte è stata messa in rilievo alla perfezione".

Quasi 100 le persone che hanno aderito, invece, alle masterclass condotte dal sommelier Davide Buongiorno. (ANSA).