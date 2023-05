Space Festival, 25mila alla rassegna pop sullo spazio

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Torino si conferma capitale dello spazio. Chiude con un bilancio di 25 mila visitatori lo Space Festival 2023, l'unico evento pop in Italia con tanti eventi gratuiti dedicati allo spazio e all'astronomia, che il capoluogo piemontese ha ospitato dal 4 al 7 maggio e che - sottolinea l'assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano - "riteniamo possa divenire uno degli appuntamenti di punta del calendario degli eventi piemontesi".

"L'appassionata risposta del pubblico - evidenzia Tronzano - conferma come Torino abbia le carte in regola per essere la capitale italiana dell'aerospazio e non può che stimolare ancor di più l'impegno della Regione Piemonte a sostegno del settore.

Un impegno concreto che si esprime sia nel quotidiano lavoro al fianco della filiera produttiva, per promuovere la crescita industriale del territorio, sia contribuendo alla realizzazione di momenti di divulgazione, informazione e formazione qual è questa manifestazione".

Il direttore artistico del Festival, Marco Berry che si dice "sicuro che ogni visitatore sia tornato a casa con qualche risposta e qualche nozione in più: questa era la nostra missione. Il sold-out degli appuntamenti ha dimostrato che questa manifestazione è stata apprezzata e che c'è tanta voglia di saperne di più su un mondo che affascina, stupisce e meraviglia". (ANSA).