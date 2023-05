Torino Digital Days, l'intelligenza artificiale é per tutti

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Rendere l'intelligenza artificiale più comprensibile e accessibile "perchè - spiegano i fondatori del Torino Digital Days Federica Toso ed Emanuele Romagnoli - da queste scoperte non si tornerà più indietro. L'importante è non averne paura, capire che dietro c'é sempre l'uomo. E' in corso una trasformazione sociale almeno pari a quella attivata dall'arrivo dei social". E' questo il senso della quarta edizione del festival dedicato alla rivoluzione digitale che si terrà a Torino dal 9 al 14 maggio in varie zone della città con il contributo di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino e Punto Impresa Digitale. Una kermesse passata dai 50 eventi della prima edizione del 2018 ai 120 di quella attuale per la quale sono attesi oltre 5.000 partecipanti da tutta Europa.

Al centro è il tema delle intelligenze sostenibili. "Un binomio imprescindibile - spiega Romagnoli - in quanto la sostenibilità è la vera rivoluzione del futuro e del modo di fare business, non più orientata al profitto ma al Pianeta e quindi a noi stessi". Molti degli eventi del festival sono occasione per imparare a digitalizzare il proprio lavoro, a rendere più 'visibile' online la propria attività, a creare nuovi business, nuove forme di arte, musica e intrattenimento.

Per rappresentare al meglio l'obiettivo del festival, a inaugurare oggi gli eventi, è stata scelta la mostra 'Conscious Connection, di Xaarchive, a cura di Artsted, negli spazi di In6 Lab a Torino. Una mostra di oggetti creati grazie ad algoritmi e 3D che contengono al loro interno funghi e altre piante in crescita veloce. "Un modo per fare incontrare la fisicità delle cose e l'arte digitale", spiegano gli organizzatori. (ANSA).