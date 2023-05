Salone del Libro Off, Un déjeuner sur l'herbe con Lidia Poët

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Domenica 14 maggio alle 11:30, nell'ambito del palinsesto del Salone del Libro Off, a Villa Sassi si terrà "Un déjeuner sur l'herbe con Lidia Poët", un appuntamento dedicato alla presentazione del libro "Lidia Poët.

Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile" scritto da Cristina Ricci e pubblicato da Lar Editore.

La volontà è quella di raccontare, in una delle location che meglio si presta a un evento che celebra i fasti novecenteschi di Torino, una delle figure italiane più alla ribalta a livello nazionale e internazionale in questo momento, anche per merito della serie Tv Netflix La legge di Lidia Poët, incentrata proprio sulle avventure della prima avvocata in Italia (interpretata da Matilda De Angelis), prodotta da Matteo Rovere, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e il patrocinio della città di Torino e uscita lo scorso febbraio.

L'idea di questa presentazione è nata per un caso fortuito.

"Mi sono appassionata alla serie TV dedicata a Lidia Poët, un vero e proprio dramma storico, anche per via della laurea in Giurisprudenza che ho conseguito da ragazza" afferma l'anima di Villa Sassi, Patrizia Reviglio. "In occasione di una premiazione che ha visto protagonista proprio la nostra dimora, ho avuto l'occasione di scoprire che la casa editrice Lar ha pubblicato due libri sulla figura di questa giovane donna. Così, è nata l'idea di organizzare un momento per dare risalto al saggio, coinvolgendo anche l'autrice del libro e l'imminente Salone del Libro, che ci ha inserito nel calendario degli eventi Off".

