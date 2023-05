Assomusica, Carlo Parodi è il nuovo presidente nazionale

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Carlo Parodi è stato eletto presidente di Assomusica nella 35/a assemblea nazionale degli associati di oggi. Promoter musicale torinese con esperienza trentennale, ideatore del Flowers Festival e fondatore del "live Club Hiroshima Mon Amour", è il sesto presidente dell'associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, fondata nel 1996 a Firenze e diventata importante riferimento per istituzioni, media e addetti ai lavori.

E' stato anche eletto il nuovo consiglio direttivo dell'associazione composto da Vincenzo Bellini, Paolo De Biasi, Fulvio De Rosa, Giuseppe Gomez Paloma, Giampaolo Grotta, Rita Zappador.

"È con orgoglio, ma anche con grande senso di responsabilità e impegno che accolgo questa nomina - commenta Parodi - e mia intenzione farmi interprete di tutte le istanze di una viva ed articolata filiera come quella della musica dal vivo. Ci siamo lasciati alle spalle la pandemia che ha dimostrato proprio quanto questo segmento dell'industria culturale sia complesso e anche che Assomusica, per essere forte, ha bisogno di essere coesa".