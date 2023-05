Carceri: Osapp, molti agenti senza riposo da tre settimane

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - A "molti" agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino da oltre 3 settimane non verrebbe concesso il riposo settimanale. E' il caso su cui chiede chiarimenti la segreteria regionale del sindacato Osapp, che si rivolge al direttore della casa circondariale e al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. "Se quanto quanto segnalato corrispondesse al vero - scrive l'Osapp - saremmo di fronte a una situazione che non ha precedenti nella storia di Torino. Il personale è inasprito, stremato, sottoposto a uno stress psicofisico che non ha eguali. E' inammissibile - prosegue il sindacato - che il personale di polizia penitenziaria debba essere così massacrato e non vi è dubbio che tra i fattori dell'elevato tasso di assenteismo per malattia ci sia lo stress derivante da disorganizzazione e compressione dei diritti soggettivi".

La segreteria regionale di Osapp chiede un incontro alla direzione del carcere e un intervento al provveditore regionale affinché siano inviati "da subito a Torino, con trattamento di missione forfettaria, non meno di 20 agenti di polizia penitenziaria".- (ANSA).