Grande Torino: intitolato parco a Valentino Mazzola

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Intitolato oggi, nel giorno del 74° anniversario della tragedia di Superga, un parco a Valentino Mazzola. Alla cerimonia, in piazza Galimberti, sono intervenuti tra gli altri la nipote Stella Mazzola, il presidente granata Urbano Cairo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "E' un po' come unire la città di Torino alla storia del calcio. - ha detto Stella Mazzola - Conosciamo le sue doti calcistiche e umane, auguro che siano di esempio ai giovani che frequenteranno questo luogo. Ringrazio i fratelli granata per aver tenuto vivo il ricordo dei nostri campioni".

Cairo ha sottolineato le caratteristiche della giornata "bella ma anche di tristezza. Ma se 74 anni dopo siamo qui a ricordare il Grande Torino, è perché hanno fatto qualcosa di grande. Ringrazio sindaco e istituzioni per aver dedicato un parco così importante a Mazzola: rappresentando il Grande Torino, è dedicato a lui e a tutta la squadra. Non ho visto giocare Mazzola se non nei filmati, ma mia mamma era del '33 ed era tifosa di Valentino: mi ha raccontato tante cose su di lui, erano le favole per addormentarmi. La memoria di Valentino e di tutto il Grande Torino è ancora viva. Il Comune ha pensato di dedicare questo parco in una parte di città vicino al Fila e allo stadio, è una cosa bellissima. Valentino è stato un grande uomo, volle andare fortemente a giocare a Lisbona per aiutare il capitano del Benfica che era suo amico. Era una persona di grande cuore". (ANSA).