Cento direttori Risorse Umane al Forum sul lavoro a Pollenzo

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Oltre 100 direttori e responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende italiane e multinazionali si confronteranno con le istituzioni e le organizzazioni sindacali sull'"agenda per il lavoro".

L'appuntamento è il 12 e 13 maggio a Pollenzo (Alba), nella sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, in occasione del secondo Forum sul Lavoro nella società attiva, organizzato da JobsLab Synergie, il laboratorio per le politiche del lavoro e le relazioni industriali guidato da Giuseppe Garesio con il sostegno della società Autostrade, Intesa Sanpaolo, Synergie Italia, Camera di commercio di Cuneo e Fondazione Crc.

Attesi gli interventi della ministra del Lavoro Marina Calderone, del presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay, del segretario confederale Cisl Giulio Romani e generale Fim Roberto Benaglia, degli ex ministri Guido Sacconi e Cesare Damiano, del presidente Fipe Confcommercio Lino Enrico Stoppani e di altri tecnici del settore.

Al centro, i temi cruciali delle politiche attive del lavoro e della contrattazione aziendale, della trasformazione e superamento del reddito di cittadinanza, ma anche la riqualificazione del lavoro, la detassazione degli straordinari, i contratti di prossimità, l'articolo 8. "Con questo evento partono ufficialmente i lavori del nostro think-tank, con l'obiettivo di contribuire a superare in modo concreto le problematiche di uno dei mercati del lavoro tra i peggiori al mondo, come lo definiva Marco Biagi" commenta Giuseppe Garesio, presidente di JobsLab Synergie e ad di Synergie Italia. (ANSA).