Palio Sbandieratori Asti: sono quattordici i gruppi iscritti

(ANSA) - ASTI, 26 APR - Saranno quattordici i gruppi che scenderanno in piazza San Secondo ad Asti sabato 6 maggio, in occasione del Palio degli Sbandieratori, per conquistare i "paliotti", quest'anno opera di Marco Roberto (drappo Sbandieratori) e Irene Aquilino (drappo Musici), entrambi studenti del liceo artistico Benedetto Alfieri. I gruppi partecipanti rappresentano i comitati: Cattedrale, San Martino San Rocco, Santa Caterina, Torretta, San Pietro, Don Bosco, San Lazzaro, San Secondo, Viatosto, Tanaro, San Marzanotto, Santa Maria Nuova, Baldichieri e San Damiano. Saranno i giudici della F.i.s.b. (Federazione italiana sbandieratori) a esprimere il verdetto finale, sia per la classifica musici sia per quella degli sbandieratori.

Anche quest'anno ci sarà un premio speciale messo in palio dal Panathlon Club di Asti e sarà assegnato al gruppo che rappresenterà la coreografia migliore. Durante l'evento il sindaco e gli assessori daranno il conferimento dell'ordine di San Secondo 2023. (ANSA).